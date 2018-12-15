В повестке съезда СХА — выборы нового председателя

В повестке начавшегося сегодня XIX съезда Союза художников Армении — выборы нового председателя.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами действующий глава СХА Карен Агамян сообщил, что в повестке – выборы нового председателя, правления и ревизионной комиссии.

Говоря о проделанной работе, Агамян отметил, что помимо прочего, неизменно боролся за налог на имущество мастерских.

«Не получилось, но мэрия всегда сокращала долги. Это неправильный подход. Но 14 членов СХА получили квартиры – по доступным ценам. Многие проблемы решены наполовину», - сказал он.

Член СХА ВаанГалстян отметил, что по уставу союза новый председатель избирается на 4 года. Агамян был избран в 2013г., и в 2017-м его срок истек. По его словам, зная, что он нелегитимно занимает этот пост, Агамян делал все возможное, чтобы остаться.

Кроме Агамяна, на пост главы СХА претендуют еще два кандидата.

С июня с.г. группа молодых художников провела ряд акций, требуя отставки Карена Агамяна.

Они утверждали, что по закону «Об общественных организациях» в 2017г. следовало провести новые выборы, но съезд не созывался.

По версии же Карена Агамяна, он каждый раз во время выборов получал все больше голосов. Получается, что за него голосовали 80% членов СХА.

На вопрос, почему в 2017г. не было съезда, он ответил, что съезд должен состояться в 2018г. Он и члены правления не вправе ничего менять в уставе.

За время его пребывания на посту устав менялся 4 раза.