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В повестке съезда СХА — выборы нового председателя


В повестке начавшегося сегодня XIX съезда  Союза художников Армении — выборы  нового председателя.

Как передает Арменпресс, в  беседе с журналистами действующий  глава  СХА Карен Агамян сообщил, что в  повестке – выборы  нового председателя, правления  и ревизионной  комиссии. 

Говоря о проделанной  работе, Агамян отметил, что помимо прочего, неизменно боролся за налог на имущество мастерских.

«Не  получилось, но мэрия  всегда сокращала долги. Это неправильный  подход. Но 14 членов  СХА  получили квартиры – по доступным ценам. Многие  проблемы решены  наполовину», - сказал он. 

Член СХА ВаанГалстян отметил, что по уставу  союза новый  председатель избирается на  4  года. Агамян был избран в  2013г., и в 2017-м его срок  истек. По его словам, зная, что он нелегитимно занимает этот пост, Агамян делал все  возможное, чтобы  остаться.

Кроме Агамяна, на пост главы СХА претендуют еще два кандидата. 

С июня с.г.  группа  молодых художников провела  ряд акций, требуя отставки Карена Агамяна.

Они утверждали, что по закону  «Об общественных организациях» в 2017г. следовало провести новые  выборы, но съезд не  созывался.

По версии же Карена  Агамяна, он каждый  раз во время  выборов получал все  больше  голосов. Получается, что за него голосовали 80% членов  СХА. 

На вопрос, почему в 2017г. не  было съезда, он ответил, что съезд должен  состояться в 2018г. Он и члены  правления  не вправе  ничего менять в уставе.

За время его пребывания  на посту устав  менялся 4 раза.

 

 

 

 

 




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