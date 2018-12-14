МИД РФ призвал Миссию ООН в Косове немедленно расформировать косовоалбанские формирования

Россия считает, что Миссия ООН в Косово обязана принять меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных косовоалбанских формирований. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"Исходим из того, что международные присутствия в Косове, прежде всего Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) и Силы для Косова, в соответствии со своими мандатами, действуя на основании п. 9 "б" и п. 15 резолюции СБ ООН 1244, обязаны предпринять незамедлительные исчерпывающие меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных косовоалбанских формирований", - подчеркнули в министерстве.

"Вызывает удивление риторика ряда политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение Приштины (о создании "армии"), дескать, не меняет сути Сил безопасности Косова, - отмечается в документе. - На деле речь идет об увеличении их численности вдвое, создании резервов, а главное - подмене существа сил, до последнего времени выполнявших функции гражданской обороны. При содействии США и ряда стран НАТО уже ведется форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка косоварам оружия и техники".

При этом, указали в МИД РФ, "западные столицы и еэсовский Брюссель игнорируют конструктивную и ответственную линию Белграда, нацеленную на поиск компромисса, снижение напряженности". "В частности, сербское руководство воздержалось от принятия ответных мер в связи с введением Приштиной в ноябре 100-процентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, фактически нацеленной на создание катастрофических условий для косовских сербов, продолжение этнических чисток в отношении неалбанского населения", - говорится в заявлении.

В Москве констатируют, что "косовский "премьер" Рамуш Харадинай, с подачи США взявший курс на обострение кризиса, систематически разбрасывающийся угрозами возобновления насилия и войны на Балканах, является олицетворением несостоятельности активно навязываемой западной пропагандой концепции создания косовской "государственности". "Со всей очевидностью Косово все больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе, - отметили в дипведомстве РФ. - Посредническая роль Евросоюза в диалоге между Белградом и Приштиной провалилась".