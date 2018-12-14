Отныне программа «Что? Где? Когда?» в Армении будет транслироваться исключительно на армянском языке

Отныне программа «Что? Где? Когда?» будет транслироваться исключительно на армянском языке. Как сообщает Арменпресс, об этом исполняющий обязанности министра образования и науки Армении Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«Вчера, согласно решению правительства, 17 млн драмов было выделено на покупку прав на программу «Что? Где? Когда?». И главная критика заключалась в том, что я когда-то критиковал организаторов «Что? Где? Когда?» за то, что передача на русском языке. Я хочу сообщить вам, что прежде чем я решил ввести проект решения правительства в обращение, я встретился с Кареном Кочаряном, и он сообщил, что программа будет на армянском языке только со следующего года», - написал и.о. министра, добавив, что программа популярна, и содействие распространению знаний является одной из основных целей политики министерства.