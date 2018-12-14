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Адвокаты Роберта Кочаряна получили решение Апелляционного суда


Адвокаты второго президента  Армении   Роберта  Кочаряна получили решение  Апелляционного суда от 7 декабря относительно избрания ареста в  качестве меры пресечения.

Как  передает Арменпресс, в  распространенном  командой  защиты  заявлении отмечается, что адвокаты  обжалуют это решение  в  Кассационном суде.

«В  данный  момент адвокаты работают  над одновременным обращением в Конституционный  суд и Европейский  суд по правам человека», - говорится  в  заявлении.

Апелляционный суд под председательством РубикаМхитаряна отклонил жалобу  адвокатов  Роберта  Кочаряна и оставил в  силе  решение  суда первой  инстанции от 27 июля, согласно которому в  качестве меры пресечения в  отношении Роберта  Кочаряна избран  арест.

 




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