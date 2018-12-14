Адвокаты Роберта Кочаряна получили решение Апелляционного суда

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна получили решение Апелляционного суда от 7 декабря относительно избрания ареста в качестве меры пресечения.

Как передает Арменпресс, в распространенном командой защиты заявлении отмечается, что адвокаты обжалуют это решение в Кассационном суде.

«В данный момент адвокаты работают над одновременным обращением в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека», - говорится в заявлении.

Апелляционный суд под председательством РубикаМхитаряна отклонил жалобу адвокатов Роберта Кочаряна и оставил в силе решение суда первой инстанции от 27 июля, согласно которому в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна избран арест.