На инаугурацию президента Грузии ожидают представителей около 55 стран

МИД Грузии ожидает, что на церемонии инаугурации избранного президента страны Саломе Зурабишвили будут присутствовать до 150 представителей около 55 стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Инаугурация нового президента Грузии состоится 16 декабря в Телави.



"На инаугурацию избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили в страну прибудут до 150 представителей около 55 стран мира", - заявила заместитель министра Хатуна Тотладзе на брифинге в пятницу.



По ее данным, ожидается присутствие президента Армении Армена Саркисяна, экс-главы Франции Николя Саркози, министра иностранных дел Туркмении Рашида Мередова, генсека ГУАМ Алтая Эфендиева, спикеров парламентов Азербайджана, Сербии, Чехии, Литвы, а также министра окружающей среды ОАЭ, зампредседателя совета национальной ассамблеи Беларуси, первого замглавы МИД Израиля, заместителя министра иностранных дел Украины.



Тотладзе добавила, что это не окончательный список и внешнеполитическое ведомство систематично получает подтверждения от других стран.