Всеобщая конфедерация труда Франции призывает увеличить число акций протеста

Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), один из ведущих профсоюзов Франции, считает необходимым увеличить число акций протеста, проводимых в стране. Об этом заявил в пятницу глава ВКТ Филипп Мартинез в интервью телеканалу BFM.

"Необходимо увеличить число забастовок", - сказал Мартинез, подтверждая озвученный ранее призыв организовать 14 декабря манифестацию вместе с "желтыми жилетами". "Нужно, чтобы предприятия проводили забастовки на неделе", - заявил он. "Я знаю, что это сложно, так как речь идет о деньгах, но это лучшее средство надавить на власть", - отметил глава ВКТ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во Франции с 17 ноября проходят акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками. По данным МВД страны, общее число задержанных с середины ноября манифестантов превысило 4,5 тыс. человек. Согласно последней информации, в ходе протестов во Франции погибли шесть человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вечером обратился к нации с посланием, объявив о решениях, которые он принял на фоне сложившегося в стране кризиса. Он, в частности, обещал повышение минимальной месячной оплаты труда на €100 с 2019 года, дополнительную необлагаемую налогами премию работающим французам в конце этого года, отмену налогов для пенсионеров, чья пенсия ниже €2 тыс. Эти меры оказались недостаточными для "желтых жилетов" - те заявили, что будут продолжать устраивать акции протеста.