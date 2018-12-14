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Израильские военные сообщили о задержании 37 активистов ХАМАС в Рамалле


Израильские солдаты арестовали в ночь на пятницу в ходе рейдов в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан 40 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, среди которых - 37 активистов радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В течение ночи солдаты действовали в Рамалле после вчерашней атаки на перекрестке Асаф (близ Рамаллы), где были убиты двое военнослужащих и еще один солдат и один гражданский были ранены. За ночь военнослужащие при поддержке Службы общей безопасности Израиля и пограничной полиции задержали 40 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц и солдат. Подозреваемые, среди которых - 37 активистов ХАМАС, были переданы службе безопасности для допросов", - говорится в распространенном военными коммюнике,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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