Число заключенных в России достигло исторического минимума

Число заключенных в России снизилась до исторического минимума за последние 25 лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным ведомства, сейчас в колониях содержатся 467 тысяч человек. «В новейшей истории России это самое маленькое количество отбывающих наказание осужденных», — добавили во ФСИН.

В пресс-бюро уточнили, что в начале 2013 года в колониях, тюрьмах и лечебных исправительных учреждениях содержалось 588 тысяч осужденных, в 2017 году — 523 тысячи, а в начале 2018-го — уже менее полумиллиона.