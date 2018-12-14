В Нью-Джерси из инкассаторской машины на шоссе выпали деньги

Сотник купюр выпали из инкассаторской машины на шоссе в штате Нью-Джерси, что вызвало ряд дорожно-транспортных происшествий, сообщило полицейское управление округа Восточный Рутерфорд.

На опубликованном в соцсетях видео видно, как бронированный автомобиль стоит на полосе безопасности с включенными аварийными огнями, а двое инкассаторов в форме собирают деньги с дороги, в то время как их объезжают машины,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению полиции, в районе инцидента с инкассаторами неподалеку от Нью-Йорка произошли "многочисленные" ДТП из-за того, что водители останавливались, пытаясь собрать деньги. Полиция расследует, каким образом деньги оказались на шоссе.