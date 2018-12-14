По делу о крупном мошенничестве, организованном сотрудниками Варденисского территориального агентства социальной поддержки, задержаны двое работников «Айпоста» (“Армпочта”, - ред.). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В рамках уголовного дела получены доказательства того, что двое сотрудников «Армпочты» подписали представленный агентством список фальшивых получателей пособий, а деньги были поделены. Возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 статьи 178 УК. Дела объединены в одно производство.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников Варденисского территориального агентства социальной поддержки обвиняются в крупном хищении. В июле текущего года было возбуждено уголовное дело по признакам п.2 ч.4 статьи 311-1 по факту получения сотрудниками Варденисского территориального агентства социальной поддержки областной администрации Гегаркуника незаконных выплат от обслуживаемых ими лиц. В ходе следствия установлено, что бывший сотрудник указанного агентства у получающих пособия граждан требовал деньги за то, чтобы оставить их в списке. В течение 2013-15 гг. ему таким образом удалось получить 5 400 000 драмов. Другой сотрудник в 2016-17 гг. тем же способом получил у граждан 3 600 000 драмов. Выяснилось также, что в списки социально необеспеченных жителей Вардениса были внесены фальшивые данные о целом ряде граждан, их поставили на учет, и ухитрились выписать около 14․376․000 драмов. Возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 статьи 178 УК. Оба дела объединены в одно производство. Один бывший и один действующий сотрудники агентства задержаны.