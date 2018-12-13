Спасатель Эрик Минасян признан человеком года в Твери

Уникальный для Тверской области РФ конкурс «Человек года» проводится в Конаковском районе с 2014 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на vedtver.ru, в этом году было подано 62 заявки на 10 номинаций. В каждой из них рабочие комиссии определили по 3 финалиста.

Победа в номинации «Честь и долг» присуждена Эрику Минасяну. За свою службу он удостоен ведомственных медалей. Но, переливаясь блеском на кителе, греют душу не только они, но и благодарность людей, которым удалось помочь в чрезвычайных ситуациях. Только лично Эриком Минасяном спасены 11 человек.