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В Армении есть труднопроходимые автодороги


Министерство ЧС РА сообщает, что 13-го декабря по положению на 20:30 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.Закрыт Варденяцский перевал. 
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и перевалы Спитака.
На автодорогах Апаранского региона местами наблюдается гололедица.
Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили>



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