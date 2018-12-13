Министерство ЧС РА сообщает, что 13-го декабря по положению на 20:30 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.Закрыт Варденяцский перевал.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и перевалы Спитака.

На автодорогах Апаранского региона местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили>