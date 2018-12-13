Состоялась презентация нового официального сайта МИД Арцаха и  фильма об Арцахе

В МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) 13 декабря состоялась презентация нового официального сайта ведомства, на которую были приглашены представители гражданского общества и СМИ Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, на мероприятии со вступительным словом выступил министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, затем начальник управления информации и по связям с общественностью Артак Нерсисян представил структуру и содержание сайта.

Сайт создан с использованием современных технологий, его содержание доступно на трех языках - армянском, русском и английском. На сайте представлена всеобъемлющая информация о Республике Арцах, деятельности МИД и Постоянных представительств Арцаха за рубежом, приоритетах внешней политики, в том числе, международном признании Республики Арцах и развитии международных связей. На сайте размещены также документы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Во второй части мероприятия состоялся показ фильма МИД Арцаха под названием «Арцах: история и конфликт». Фильм предназначен, в основном, для внешней аудитории и доступен на двух языках - русском и английском.