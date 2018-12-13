Азиатские индексы - 13-12-18

ТОКИО, 13 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.99% и составил 21816.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.62% и составил 1616.65 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.23% и составил 2634.05 пункта, а HANG SENG вырос на 1.29% и составил 26524.35 пункта.