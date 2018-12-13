В МИД Британии осудили развитие Ираном ракетной программы

Развитие Ираном ракетной программы представляет опасность, а недавний запуск баллистической ракеты нельзя расценивать как меру по обеспечению собственной безопасности, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

«Великобритания поддерживает историческую ядерную сделку с Ираном. Но продолжаемое развитие иранской ракетной программы провокационно и представляет опасность. Испытания 1 декабря баллистической ракеты средней дальности и последующие действия вышли за рамки того, что может объясняться защитными мерами», - говорится заявлении Ханта,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По мнению британского министра, последний запуск и все предыдущие были совершены в нарушение резолюции СБ ООН 2231, которая призывает Иран не предпринимать действий, связанных с развитием баллистических ракетных систем, способных нести ядерные заряды.