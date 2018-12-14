Ереванский бестселлер: В рейтинговой таблице – книга Вильяма Сарояна «Папа, ты сошел с ума». Переводная литература, ноябрь 2018

«Арменпресс» изменил формат спецпроекта «Ереванский бестселлер». Обсудив ситуацию с книготорговцами, мы решили составлять рейтинги по показателям за месяц.

В первую пятницу месяца мы будем представлять рейтинг художественных произведений армянских авторов, во вторую пятницу месяца – переводы мировой литературы, в третью – детские книги, в четвертую пятницу месяца – документальную прозу. На этой неделе мы представляем рейтинг художественных произведений переводной литературы. Данные составлены по продажам за прошедший месяц.

На 1-м месте – книга Вильяма Сарояна «Папа, ты сошел с ума». Эта простая и трогательная книга состоит из небольших историй c двумя персонажами: отцом и сыном. Они собирают ракушки, готовят "рис по-писательски", путешествуют, разглядывают облака и звезды, обсуждают разные пустяки и важнейшие темы на свете. Перед ними открывается бесконечный мир, полный красоты и тайны. Перевел Завен Бояджян.

На 2-м месте – знаменитое произведение Джорджа Оруэлла «Скотный двор», написанная в 1943-44гг. Угнетенные животные "Барской Фермы" устраивают восстание, изгоняют жестокого фермера Джонса, меняют название фермы и пытаются устроить жизнь на основах новой справедливой теории - Зверизма, придуманной старым хряком Майором.

Восставшие пишут Семь Заповедей, в согласии с которыми они отныне будут жить, но постепенно перенимают все пороки человечества.

На 3-м месте – “Стамбульский подкидыш” турецкого писателя Элифа Шафака. В своем романе автор поднимает внутренние проблемы турецкого общества, важнейшее место среди которых, как непреодолимый психологический комплекс турка, занимает Геноцид армян.

Как это и свойственно Турции, после публикации книги в отношении автора возбуждается судебное преследование по статье 301 УК Турции – за оскорбление турецкой нации. Роман в ходе всего судопроизводства находился под запретом, и получил возможность попасть на прилавки только после победы автора в суде.

На 4-м месте - научно-фантастический роман Даниэля Киза «Цветы для Элджернона». Впервые книга была опубликована в журнале «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» в 1959 году и была удостоена премии Гюго в номинации научно-фантастический рассказ. Позже автор дописал его, доведя до объема романа, который в 1966 году был награжден премей «Небюла».

На 5-м месте - самая популярная книга известного американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ричард Бах - знаменитый американский писатель, летчик, потомок Иоганна Себастьяна Баха. Он автор многочисленных книг, но уже только одной философской сказки "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" оказалось достаточно для того, чтобы писатель навсегда вошел в "Зал Славы" мировой литературы. Сменяются поколения читателей, но "Чайка" год за годом входит в десятку самых популярных книг мира. Перевод Наиры Арутюнян.

На 6-м месте - книга Вильяма Сарояна «Мама, я люблю тебя». «Грустное и солнечное» творчество американского писателя Уильяма Сарояна, чье имя стоит в одном ряду с такими титанами мировой литературы, как Фолкнер, Стейнбек, Хемингуэй, хорошо известно русским читателям. Среди многочисленных его произведений роман «Мама, я люблю тебя» занимает особое место. Мудрость детства — основа сюжета этой замечательной книги. Перед ее читателем открывается мир, увиденный глазами девятилетней девочки. Это мир важных решений, странных вопросов, смешных имен и, в первую очередь, особое место, в котором есть мама, не похожая ни на кого на свете. Перевел Завен Бояджян.

На 7-м месте – книга Наринэ Абгарян «Манюня», которую очень удачно перевела Наринэ Гижларян. Это пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Манюни, и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь.

Книга удостоена российской литературной премии «Рукопись года». Редактор – Роб Манукян.

На 8-м месте – «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.

На 9-м месте - «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры. Это самое известное произведение автора, которое символизирует новый уровень романа 20-го века. Роман рассказывает о любви и необычных человеческих отношениях, о несовместимой двойственности души и тела, о действительных возможностях и проблемах их осуществления.

На 10-ом месте - «Степной волк» Германа Гессе. Это наиболее известное произведение знаменитого немецкого писателя, в котором представлен европейский кризис начала 20-го века.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.