Освященный в Софии Киевской хачкар занял свое место в сокровищнице Национального заповедника

12 декабря в древнейшем храме Украины – Софии Киевской – освятили армянский хачкар, который занял свое место в сокровищнице Национального заповедника.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает AnalitikaUA.net. Церемонию освящения хачкара провел глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Маркос Оганесян.

Мероприятие, на котором присутствовали депутаты Верховной Рады, видные ученые, политические и общественные деятели, дипломаты, было организовано Союзом армян Украины и руководством Национального заповедника «София Киевская».

В рамках презентации перед гостями выступил хор киевской армянской часовни Србоц Наатакац.

Как сообщалось ранее, по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, с 2015 года в разных регионах страны было открыто более 20 хачкаров.