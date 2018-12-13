Европейские индексы - 12-12-18

МОСКВА, 13 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.38% и составил 10929.43 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.15% и составил 4909.45 пункта, британский FTSE вырос на 1.08% и составил 6880.19 пункта, а российский RTSI снизился на 0.79% и составил 1125.78 пункта.