Аронян вновь сыграл вничью: London Chess Classic

Вторая классическая партия между лидером армянских шахмат Левоном Ароняном и французом Максимом Вашье-Лагравом в рамках полуфинала проходящего в столице Великобритании турнира Grand Chess Tour London Chess Classic также завершилась ничьей. Как передает «Арменпресс», Аронян сыграл белыми.

В другой паре вничью сыграли представители США Фабиано Каруана и Хикару Накамура.

13-го декабря состоятся две партии по быстрым и четыре партии по молниеносным шахматам. Победители пар оспорят титул чемпиона в финальном поединке.