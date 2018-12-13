Аронян вновь сыграл вничью: London Chess Classic
Вторая классическая партия между лидером армянских шахмат Левоном Ароняном и французом Максимом Вашье-Лагравом в рамках полуфинала проходящего в столице Великобритании турнира Grand Chess Tour London Chess Classic также завершилась ничьей. Как передает «Арменпресс», Аронян сыграл белыми.
В другой паре вничью сыграли представители США Фабиано Каруана и Хикару Накамура.13-го декабря состоятся две партии по быстрым и четыре партии по молниеносным шахматам. Победители пар оспорят титул чемпиона в финальном поединке.
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