Никол Пашинян подписал новое решение

Решением и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Кристине Саркисян назначена временным и.о. директора Офиса по реализации программ в сфере здравоохранения.

Как сообщает Арменпресс, она будет занимать эту должность, пока не будет избран победитель конкурса на данную вакантную должность.