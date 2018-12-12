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Никол Пашинян подписал новое решение


Решением и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Кристине Саркисян назначена временным и.о. директора Офиса по реализации программ в сфере здравоохранения.

Как сообщает Арменпресс, она будет занимать эту должность, пока не будет избран победитель конкурса на данную вакантную должность.




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