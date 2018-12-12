Автодороги в Армении в основном проходимы

Министерство ЧС Армении сообщает, что 12-го декабря по положению на 18:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал закрыт для всех типов транспортных средств.

На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпились автомобили.