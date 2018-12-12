Время в Ереване: 11:07:36,   12 Декабрь

Автодороги в Армении в основном проходимы


Министерство ЧС Армении сообщает, что 12-го декабря по положению на 18:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал закрыт для всех типов транспортных средств.

На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпились автомобили.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации