Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приостановила инвестиции в иранское газовое месторождение "Южный Парс". Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Решение о приостановке инвестиций принято после четырех раундов американо-китайских переговоров, прошедших в Пекине. В ходе консультаций американская делегация настаивала на том, чтобы CNPC отказалась от финансирования иранского месторождения.

На данный момент CNPC и иранские чиновники не комментируют сообщение о приостановке инвестиций.