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Reuters: китайская корпорация CNPC приостановила инвестиции в "Южный Парс" в Иране


Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приостановила инвестиции в иранское газовое месторождение "Южный Парс". Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. 

Решение о приостановке инвестиций принято после четырех раундов американо-китайских переговоров, прошедших в Пекине. В ходе консультаций американская делегация настаивала на том, чтобы CNPC отказалась от финансирования иранского месторождения.

На данный момент CNPC и иранские чиновники не комментируют сообщение о приостановке инвестиций.

 

 




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