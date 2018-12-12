Председатель Национального собрания Республики Арцах созвал рабочее совещание

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 12-го декабря созвал рабочее совещание, в котором приняли участие заместитель председателя НС, руководители постоянных комиссий и фракций, ответственные лица аппарата. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального собрания Республики Арцах.

Председатели постоянных комиссий дали пояснения касательно законопроектов, получивших положительное заключение на проведенных в комиссиях обсуждениях.

Как сообщил председатель НС, в повестку предстоящего пленарного заседания включены проекты законов Республики Арцах, получившие положительное заключение на состоявшихся 12-го декабря заседаниях постоянных комиссий НС по вопросам обороны, безопасности и правопорядка и по вопросам производства и производственных инфраструктур, – «О внесении изменений и дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об органе, регулирующем общественные услуги и экономическую конкуренцию"», а также «О внесении изменений и дополнения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О полиции"» (последний в виде пакета законопроекта).

Согласно статье 84-ой Регламента НС, по заранее утвержденному графику будет обсужден также проект закона Республики Арцах "О государственном бюджете Республики Арцах на 2019 год". На совещании были обсуждены также проекты законов, находящиеся в обращении 8-ой сессии НС, и сроки рассмотрения.

Подводя итоги рабочего совещания, председатель НС объявил, что очередное заседание 8-ой сессии НС состоится 13-го декабря в 11:00.-