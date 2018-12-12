В январе в Ашоцке в эксплуатацию будет сдан новый лыжный центр. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал генеральный секретарь федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян. 19-20 января в Ашоцке пройдет фестиваль лыжного спорта, который в дальнейшем планируется сделать международным. В этот день там откроется маленький лыжный центр, но с имеющий большие перспективы. Международная федерация лыжного спорта 20 января отмечает Всемирный день снега, и в этот день при содействии ЕС мероприятия будут организованы в Ашоцке и Цахкадзоре

Гагик Саркисян указал, что они попытаются превратить Ашоцк в одно из направлений лыжного спорта Армении, а также направлений спортивного туризма.

Он отметил важность основания в Ашоцке Спортивной школы по лыжному спорту.