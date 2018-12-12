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В ФРГ около тонны шоколада оказалось на улице из-за аварии на кондитерской фабрике


Около тонны разлившегося по улицам шоколада пришлось утилизировать во вторник оперативным и коммунальным службам города Верль (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Об этом случае журналистам рассказали в местной пожарной службе.

Чрезвычайное происшествие было вызвано аварией на расположенной в населенном пункте кондитерской фабрике. Точная причина произошедшего пока не установлена. Сначала шоколад заполнил технические помещения фабрики, а затем оказался и на проезжей части,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ликвидация последствий аварии длилась два с половиной часа. На протяжении всего этого времени улица, залитая шоколадом, оставалась перекрытой.

Сумма ущерба не называется.

 




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