В Боливии протестующие против переизбрания Моралеса подожгли здание суда

Сотни студентов в городе Санта-Крус в Боливии устроили протест против выдвижения действующего президента страны Эво Моралеса на четвертый срок и подожгли здание суда, сообщает издание Deber.

По данным издания, спустя два часа пожар был локализован. По словам участников протеста, пожар устроили десять человек.

На прошлой неделе 5 декабря Верховный суд Боливии разрешил действующему президенту Эво Моралесу и вице-президенту Альваро Гарсии в четвертый раз баллотироваться на первичных выборах, назначенных на январь 2019 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также протестующие разгромили здание Национальной телекоммуникационной компании (Entel), кидая в него камни, палки и другие предметы, отмечает издание Prensa.