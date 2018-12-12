Восстановление национальных структур – среди приоритетных задач армянской общины: Нора Арисян

Города Сирии освободились от террористических организаций, однако война еще не закончилась. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала депутат сирийского парламента армянского происхождения Нора Арисян, которая побывала на днях в Армении.

-Г-жа Арисян, какова цель вашего визита, какие основные акценты вы бы выделили?

-Делегация Сирии принимает участие в 52-м пленарном заседании ПАЧЭС, представляя ПАСЭС.

Можно с гордостью констатировать, как члены различных делегаций постили Музей Геноцида армян, Мемориал в Цицернакаберде, где почтили память жертв Геноцида армян.

Хотелось бы выделить и посещение Института востоковедения НАНА, где мы обсудили перспективы сотрудниества.

-Какие вопросы в повестке парламентов Армении и Сирии вы бы выделили?

С председателем НС Армении мы обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества, комитетов дружбы, которые продолжают вековые традиции дрыжбы между нашими народами.



-В течение уходящего года в Армении произощли бурные события – революция, новое правительство, установление демократии. Как это воспринимается со стороны сирийских коллег?

-В Сирии следят за событиями в Армении, надеясь, что после парламентских внеочередных выборов удастся присвать к жизни множество подписанных соглашений.

-В этом контексте, какова роль армянской обшины, депутатов-армян в укреплении дружбы между Арменией и Сирией?

-Мт стремимся служить мостом между обеими странами народами, и прикладываем к этому все усилия.

-Г-жа Арисян, каков уровень безопасности в армянсонаселенных районах Сирии сегодня?

Города Сирии освободились от террористических организаций, однако война еще не закончилась. Жизнь стала безопаснее, однако все еще существует множество бытовых проблем.

-Каковы, по вашему, сегодняшние приоритеты армянской общины в Сирии?

-Думаю, восстановление национальных структур – среди приоритетных задач армянской общины, особенно, восстановление школ, на это нужны средства, и в этом наша основная проблема.

Кроме того, надо поработать над реконструкцией общины – в свете новых реалий. Что касается возвращения армян, то скажу, что мир способствует этому, однако все еше сохраняются бытовые и житейские трудности.

Интервью Анны Гзирян