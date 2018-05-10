Предстоящие на 12 декабря мероприятия
21:36, Декабрь 11, 2018
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12:35, 11.12.2018
Этнограф не думает, что явка на парламентских выборах была низкой
11:24, 04.10.2018
Госдолг Армении проявляет тенденцию к уменьшению
- 21:36 Предстоящие на 12 декабря мероприятия
- 21:14 В Москве установят памятник Шарлю Азнавуру
- 20:26 Решение суда о мере пресечения в отношении Манвела Григоряна будет объявлено 12 декабря
- 19:56 Суд по делу Вачагана Казаряна может продолжиться завтра
- 19:42 Сотрудник полиции провинции Ризе в Турции убил своего начальника
- 19:15 В Париже 12 декабря откроют пострадавшую в ходе беспорядков Триумфальную арку
- 19:13 Посол Армении вручил свои верительные грамоты королю Таиланда
- 19:05 Меркель и Мэй обсудили дальнейшие действия в ситуации вокруг Brexit
- 18:59 Посол Армении вручил копии верительных грамот заместителю председателя кабинета министров Туркменистана
- 18:45 Делегация министерства обороны Армении с рабочим визитом посетила Польшу
- 17:51 Предстоящие на 12 декабря мероприятия
- 17:35 Человеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист Хашкаджи
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-12-18
- 17:29 Азиатские индексы - 11-12-18
- 17:29 Феликс Цолакян опровергает слухи о своем назначении на пост директора СНБ
- 17:26 Президент Республики Арцах посетил стройплощадку возводимого в Степанакерте Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери
- 17:14 В Тель-Авиве построят специальную "евродеревню" к Евровидению
- 16:55 Суд объявит решение о мере пресечения в отношении Манвела Григоряна
- 16:46 Бюджет Евросоюза на 2019 год утвердили в размере €148,2 млрд
- 16:46 Анна Акопян отправится с рабочим визитом в Швейцарию
- 16:42 Оппозиция обвинила Мэй в неуважении к парламенту из-за отмены голосования по Brexit
- 16:36 Армен Саркисян примет участие в церемонии принесения присяги новоизбранного президента Грузии
- 16:18 Голосование прошло в мирных условиях: Омбудсмен о парламентских выборах в Армении
- 16:07 Роухани оценил ситуацию с экспортом нефти после введения санкций США
- 16:00 Анна Акопян и основатель компании “Anna Kara loans” Анна Кара обсудили вопросы сотрудничества
- 15:52 Более 20% украинцев готовы поддержать Тимошенко на президентских выборах
- 15:41 В Гюмри, по делу об убийстве женщины арестован российский военнослужащий
- 15:28 Австралия признала Иерусалим столицей Израиля
- 15:07 Через двадцать лет число авиапассажиров в мире может удвоиться
- 15:03 ООН планирует выделить на нужды сирийских беженцев $5,5 млрд
- 14:47 В суде рассматривается вопрос продления на два месяца меры пресечения в виде ареста в отношении Манвела Григоряна Save
- 14:44 Китайцы призывают бойкотировать продукцию США
- 14:39 Йоханнес Хан поздравил Никола Пашиняна в связи с победой на парламентских выборах Армении
- 14:37 Пользователи Facebook поддерживают призыв "желтых жилетов" к новым акциям
- 14:03 В Таиланде вновь разрешили политическую деятельность
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