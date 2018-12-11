Делегация министерства обороны Армении с рабочим визитом посетила Польшу

Делегация министерства обороны Армении 8-11 декабря с рабочим визитом находилась в Польше в рамках сотрудничества между МО Армении и Программой развития оборонного образования НАТО / DEEP /.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в рамках визита польская сторона представила потенциал, накопленный опыт в области дистанционного обучения и разработанные программы. Были представлены практические демонстрационные занятия по текущему оснащению курсов дистанционного обучения.

Советник министра обороны Давид Казарян и координатор министерства обороны по сотрудничеству с DEEP Тигран Арутюнян представили польским коллегам деятельность, достижения и будущие проекты в области дистанционного обучения в оборонной системе Армении.

В ходе визита также обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества в области дистанционного обучения между военно-учебными заведениями Польши и Армении.