Азиатские индексы - 11-12-18
ТОКИО, 11 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.34% и составил 21148.02 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.91% и составил 1575.31 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.37% и составил 2594.09 пункта, а HANG SENG вырос на 0.07% и составил 25771.67 пункта.
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