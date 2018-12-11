Азиатские индексы - 11-12-18

ТОКИО, 11 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.34% и составил 21148.02 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.91% и составил 1575.31 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.37% и составил 2594.09 пункта, а HANG SENG вырос на 0.07% и составил 25771.67 пункта.