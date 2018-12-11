Оппозиция обвинила Мэй в неуважении к парламенту из-за отмены голосования по Brexit

Лидеры британской оппозиции обвинили премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй в неуважении к решениям парламента в связи с отменой запланированного на вторник голосования по соглашению об условиях Brexit. Текст адресованного Мэй письма, под которым стоят подписи представителей пяти оппозиционных парламентских партий, опубликовал во вторник в своем Twitter ведущий политобозреватель телеканала Sky News Фейсал Ислам.

"Новые даты окончания дебатов и голосования [по вопросу об утверждении сделки по Brexit] определены не были. Мы считаем, что состоявшийся перенос голосования демонстрирует неуважение к парламенту и к тем его членам, которые уже высказались или имели намерение высказаться в ходе дебатов. Решения парламента вновь игнорируются", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Теперь руководство Лейбористской партии, "Либеральных демократов", Шотландской национальной партии, "Плайд камри" и Партии "зеленых" требует от Мэй разъяснить, планирует ли она представить парламенту пересмотренное соглашение с Евросоюзом и выполнит ли в установленный срок (до 21 января 2019 года) обязательство информировать Палату общин в случае, если Brexit будет осуществлен без сделки с Брюсселем.