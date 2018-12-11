Роухани оценил ситуацию с экспортом нефти после введения санкций США
Ситуация с экспортом нефти из Ирана после введения санкций США улучшилась, сообщил во вторник президент страны Хасан Роухани.
"Целью американцев была остановка нашего экспорта, и я хочу открыто сказать народу, что экспорт нашей нефти после 4 ноября (после введения санкций против иранской нефти. – Прим. ред.) стал значительно лучше, чем он был до 4 ноября", - сообщил Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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