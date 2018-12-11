Профсоюзы посчитали анонсированные Макроном меры недостаточными

Во французских профсоюзах прокомментировали заявления президента Эммануэля Макрона о мерах, связанных с массовыми протестами "желтых жилетов", отмечая, что его предложения недостаточны и не решат проблем трудящихся, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В одном из наиболее влиятельных профсоюзов, Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), призвали к новым акциям протеста. Лидер этого профсоюза Филипп Мартинез в эфире радиостанции France Info призвал проводить демонстрации с 14 декабря "совместно с "Желтыми жилетами".

"Президент республики ничего не понял, он не хочет понимать гнев, который в последние недели стал выражаться еще сильнее, - сказал Мартинез. "Он предлагает увеличить минимальную месячную зарплату во Франции на €100. Это очень далеко от того, что требуем. При этом он не уточняет, кто будет платить", - сказал Мартинез.