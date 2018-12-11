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Игроки клуба «Пюник» пройдут переподготовку в Испании


Игроки ереванского клуба «Пюник» пройдут переподготовку в Испании. Как передает «Арменпресс», подписано соглашение с руководством испанского «Леганеса», согласно которому ежегодно 6 лучших игроков академии ереванского клуба будут оттачивать свое мастерство в «Леганесе», передает пресс-служба «Пюника».

В рамках соглашения тренеры «Пюника» получат возможность пройти переподготовку в «Леганесе».

Варвара Айрапетян


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