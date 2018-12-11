Европейские индексы - 10-12-18

МОСКВА, 11 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.54% и составил 10622.07 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.47% и составил 4742.38 пункта, британский FTSE снизился на 0.83% и составил 6721.54 пункта, а российский RTSI снизился на 1.85% и составил 1136.50 пункта.