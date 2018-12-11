Европейские индексы - 10-12-18
МОСКВА, 11 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.54% и составил 10622.07 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.47% и составил 4742.38 пункта, британский FTSE снизился на 0.83% и составил 6721.54 пункта, а российский RTSI снизился на 1.85% и составил 1136.50 пункта.
- 09:08 Европейские индексы - 10-12-18
- 09:06 Американские индексы выросли - 10-12-18
- 09:05 Цены на цветные металлы - 10-12-18
- 09:01 Цены на драгоценные металлы - 10-12-18
- 09:00 Цены на нефть снизились - 10-12-18
- 10.12-21:48 Предстоящие на 11 декабря мероприятия
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- 10.12-19:47 Расправ над оппонентами не будет, но взяточники должны ответить: Пашинян
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- 10.12-17:55 Президент Республики Армения поздравил президента Республики Арцах Бако Саакяна
- 10.12-17:53 Президент Грузии поздравил Никола Пашиняна с впечатляющей победой на внеочередных выборах в НС
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- 10.12-17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-12-18
- 10.12-17:35 Азиатские индексы - 10-12-18
- 10.12-17:27 Внеочередные выборы в НС стали важной вехой во внутриполитических событиях Армении последних месяцев: Гарегин Второй
- 10.12-17:15 Нобелевскую премию мира вручили Дени Муквеге и Наде Мурад
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