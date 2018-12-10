И.о. главы МИД Армении выступил с речью на открытии третьего Глобального форума “Против преступления геноцида”

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выступил с речью на открытии третьего Глобального форума “Против преступления геноцида”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в своей речи Мнацаканян отметил:

“Ваше превосходительство президент Армении, господин Армен Саркисян,

Ваша светлость архиепископ Натан Ованнисян,

Ваши превосходительства,

Дамы и господа, дорогие друзья,

Многие тепло приветствуют в Армении,

Приветствую вас на Третьем глобальном форуме. Добро пожаловать в Матенадаран, институт и музей древних рукописей, памятник знаний, идей, творчества и образования, наследие многовекового вклада Армении в мировую цивилизацию и оплот против темной стороны человеческой природы, против дискриминации, ненависти и нетерпимости. Мы собрались здесь, чтобы разработать способы предотвращения именно этих явлений.

Добро пожаловать также в Армению в то время, когда международное сообщество отмечает 70-ю годовщину Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 72 года назад ООН приняла знаменательную резолюцию 96/1, которая была одновременно представлена Индией, Кубой и Панамой, и которая закрепила термин «геноцид», открыла путь для последующего принятия два года спустя, 9 декабря в 1948 г. Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это был, очевидно, день триумфа для одного конкретного человека, Рафаэля Лемкина, который всю свою жизнь посвятил борьбе против этого преступления, которое потрясает совесть человечества - преступление геноцида.

Также добро пожаловать в Армению в день, когда международное сообщество отмечает 70-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека. И снова, 70 лет назад, в 1948 году, собралась великая группа экспертов, чтобы подготовить важный документ, который стал основой того, что в последующие семьдесят лет стало механизмом защиты прав человека во всем мире и на международном уровне. И снова хороший день, чтобы признать и отпраздновать наследие тех экспертов под руководством Элеоноры Рузвельт и таких выдающихся юристов, как Чарльз Малик, Уильям Хатчисон, Фернан Санта-Крус, Джон Хамфри, Рене Кассан, Пэн Чун Чанг, Александр Богданов․

В течение семидесяти лет ООН вела довольно успешную деятельность по созданию значительных основ, значительных опор для объединения стран в борьбе против дискриминации, против нарушений прав человека, ради защиты человеческого достоинства и прав человека. Потребовались две мировые войны, чтобы признать уничтожающий характер отвлечения внимания.

Через семьдесят лет у нас есть как солидный правовой орган, так и практический механизм коллективного решения проблем прав человека. Двадцать лет назад Армения инициировала процесс повышения уровня международного сотрудничества, международных усилий по укреплению концепции предотвращения преступлений. Во время 50-й годовщины Конвенции Армения внесла резолюцию, чтобы напомнить международному сообществу, что существует такой документ, который по-прежнему актуален как никогда и требует признания, усилий, осуществления, особенно на национальном уровне. Впоследствии мы разработали международный мягкий закон о предотвращении.

Еще в 2004 году мы отметили и поддерживали усилия Генерального секретаря ООН по созданию специального органа в рамках Организации Объединенных Наций. Его амбиции были немного выше, но, к сожалению, члены ООН снизили эти амбиции. Сейчас у нас есть Управление специального советника Генерального секретаря по предупреждению геноцида. Я думаю, что мы в ООН создали достаточно прочную основу для повышения осведомленности о рисках геноцида в международном сообществе и консолидации международных усилий по борьбе с этим преступлением. И я особенно хочу поблагодарить г-на Адаму Диенг за ее активные усилия по продвижению этой повестки дня.

В 2015 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой 9 декабря было объявлено международным днем памяти жертв геноцида и предупреждения этого преступления. С 2005 по 2018 год мы продвигаем метод предотвращения преступлений геноцида, и это постоянные усилия.

В 2015 году Армения внесла еще один вклад в эти коллективные усилия, создав этот глобальный форум. И я так глубоко благодарен всем вам за то, что вы собрались сегодня здесь, в Армении, - группой выдающихся ученых, видных представителей научных кругов, юристов, практиков, которые разработали метод профилактики с особым упором на образование.

Семьдесят лет спустя, к семидесятилетию Конвенции, мы, к сожалению, слишком часто произносим слова «больше никогда». Преступление геноцида не исчезло из международной повестки дня. Риск геноцида не исчез из международной повестки дня. Мы живем в неспокойном мире, мы живем в мире растущего радикализма, популизма, дискриминации, нетерпимости. Мы живем в опасном мире, где права человека отодвигаются на задний план, и это очень опасно.

Мы знаем, что в эпоху растущих социальных сетей и распространения идей - к сожалению, это канал всех идей, в том числе тех, кто культивирует нетерпимость, дискриминацию, прославление ненависти - это вызов. Это вызов на национальном, региональном, международном уровне. Это идея сегодняшнего Третьего глобального форума.

Я очень заинтересован в том, чтобы увидеть результат, путь идей и мыслей о том, как мы можем извлечь пользу из этих дискуссий в течение следующих двух дней, поднять его на уровень и внести в повестку дня в рамках ООН на региональном уровне, чтобы мы могли внести вклад в дальнейшее институциональное укрепление нашего потенциала, противостоять тенденциям геноцида, которые культивируют риски массовых злодеяний.

Еще раз приветствую вас на этом Третьем глобальном форуме․ Я ожидаю плодотворного обсуждения и практических результатов этой конференции.

Благодарю”.