Анна Акопян встретилась с архитектором Жирайром Торгомяном и генеральным продюсером телекомпании «Кентрон» Эдгаром Авагяном

Супруга исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения, председатель попечительского совета фонда «Мой шаг» Анна Акопян встретилась с французским архитектором армянского происхождения Жирайром Торгомяном и генеральным продюсером телекомпании «Кентрон» Эдгаром Авагяном.

Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, в ходе встречи был обсужден проект новой программы на телеканале «Кентрон», в рамках которого будет осуществляться ремонт домов социально необеспеченных и многодетных семей с помощью волонтеров и благотворителей.

Жирайр Торгомян подчеркнул, что идея проекта возникла у него после бархатной революции в Армении. Архитектор представил идею г-же Акопян и получил полную ее поддержку. Анна Акопян, подчеркнув важность подобных благотворительных инициатив в плане повышения уровня жизни различных слоев общества, подчеркнула, что фонд при необходимости будет помогать социально уязвимым семьям в ремонте их домов.

В настоящее время ведется подготовка к запуску проекта. Съемки начнутся в ближайшие дни, а передача появится в эфире в феврале 2019 года.