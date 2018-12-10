Крупное месторождение серебра нашли в центре Китая

Китайские геологи обнаружили крупное месторождение серебра в провинции Хэнань, расположенной в центральный части КНР.

Его запасы оцениваются не менее чем в 1500 тонн, пишет агентство "Синьхуа",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Это месторождение находится в уезде Лонин и является частью рудного района Чжунхэ, который располагает запасами в 280 тыс. тонн свинца и 320 тыс. тонн цинка. Об этом сообщили в Управлении геологоразведки и разработки полезных ископаемых провинции Хэнань.