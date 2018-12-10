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Красочный фестиваль Санта-Клаусов прошел в Нью-Йорке


Тысячи Санта-Клаусов вышли на улицы Нью-Йорка. Смотрите на видео кадры яркого и шумного фестиваля, который радовал гостей города и туристов в преддверии Рождества,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

 

 




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