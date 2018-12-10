В Ираке объявлен праздник в честь первой годовщины разгрома террористов ИГ

Ирак в понедельник празднует первую годовщину победы над группировкой ИГ (запрещена в РФ) в этой стране, сообщает агентство Associated Press.

Агентство напоминает, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади провозгласил победу над ИГ 9 декабря 2017 года, после трех лет борьбы с террористами.

Понедельник в Ираке объявлен выходным днем, позднее в стране пройдет минута молчания в память о погибших.

В рамках праздничных мероприятий власти планируют открыть для публики часть "зеленой зоны" Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и иностранные посольства,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Однако, отмечает издание Economic Times, в Ираке до сих пор действуют "спящие ячейки" ИГ, которые совершают эпизодические вылазки.

Кроме этого, по издание сообщает, что Ираку, согласно оценкам властей страны, требуется $88,2 млрд для восстановления пострадавших районов. На саммите международных финансовых доноров, состоявшемся в Кувейте ранее в этом году, удалось заручиться обязательствами выделить Ираку $30 млрд. Пока заметных подвижек в исполнении этих обязательств нет.

Другая актуальная для Ирака проблема - неразорвавшиеся боеприпасы, особенно в Мосуле, оказавшемся в эпицентре боев, пишет агентство.