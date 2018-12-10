В Facebook запретили посты с сексуальным подтекстом

Администрация Facebook запретила пользователям размещать на платформе этой социальной сети не только порнографию, но и фрагменты эротических танцев, снимки обнаженных людей и посты с сексуальным подтекстом. Эти положения размещены в своде обновляемых правил соцсети,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Facebook признает "важность привлечения внимания к проблемам сексуального насилия и эксплуатации", однако "проводит разделительную черту, когда контент облегчает, способствует или координирует половые связи между взрослыми". "Мы также ограничиваем использование чрезмерно сексуальных выражений, которые могут вести к домогательствам, так как некоторая часть нашего глобального сообщества может воспринимать весьма болезненно подобный контент, а он может ущемить возможности людей связываться со своими друзьями и более широкой аудиторией", - пояснила администрация соцсети.