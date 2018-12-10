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«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес


Аргентинский клуб «Ривер Плейт» в 7-й раз в истории стал обладателем Кубка Либертадорес. Как передает «Арменпресс», в финале «Ривер Плейт» по сумме двух встреч со счетом 5:3 обыграл своего самого принципиального соперника – «Бока Хуниорс».

Ответная встреча двух великих аргентинских клубов состоялась на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой «Ривер Плейт» в дополнительное время – 3:1.


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