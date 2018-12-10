«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес

Аргентинский клуб «Ривер Плейт» в 7-й раз в истории стал обладателем Кубка Либертадорес. Как передает «Арменпресс», в финале «Ривер Плейт» по сумме двух встреч со счетом 5:3 обыграл своего самого принципиального соперника – «Бока Хуниорс».

Ответная встреча двух великих аргентинских клубов состоялась на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой «Ривер Плейт» в дополнительное время – 3:1.