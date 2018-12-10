Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция председателя ЦИК АрменииТиграна Мукучяна. Последует информация ЦИК об итогах голосования на внеочередных выборах в НС РА.

Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция членов наблюдательской миссии СНГ. Гость: глава Европейской сети наблюдательских миссий ENEMO Златко Вуйович, замглавы Европейской сети наблюдательских миссий ENEMO Давид Канкийа, эксперт по праву Олег Реут, координатор по организационным вопросам Майя, Миликич.

Тема: предварительные данные наблюдателей по парламентским выборам в Армении.

Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция представителей союза “Независимый наблюдатель”.

Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция представителя партии «Национальный прогресс», возглавляющей список партии Лусине Ароян, Айка Пайтяна и Айка Григоряна. Тема: итоги внеочередных парламентских выборов в Армении.

Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция психолога Самвела Худояна, литературоведа Давида Гаспаряна и экс-депутата ВС Азата Аршакяна.Тема: поствыборная Армения, внутриполитическая ситуация.

Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция главы центра Modus vivendi, политолога Ара Папяна. Тема: поствыборная Армения, внутриполитическая ситуация.

В Матенадаране состоится Открытие 3-го Форума «Против преступления геноцида».

Выступают: министр ИД РА Зограб Мнацаканян, спецпредставитель Генсека ООН по проблемам предотвращения геноцидов Адам Дьенг, спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варен, докладчик по правам человека ПА ОБСЕ Кириакос Кириаку-Хаджийиан, глава Международной ассоциации геноцидологов Анри Террио и глава глобального противодействия геноцидам GAAMAC Мо Бликнер. Заседания 10 и 11 декабря – в прямом эфире.

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