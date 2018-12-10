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Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события


Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция председателя ЦИК АрменииТиграна Мукучяна. Последует информация ЦИК  об итогах голосования на внеочередных выборах в  НС РА.  

Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция членов наблюдательской миссии СНГ. Гость: глава Европейской  сети наблюдательских миссий ENEMO Златко Вуйович, замглавы Европейской  сети наблюдательских миссий  ENEMO Давид Канкийа, эксперт по праву Олег Реут, координатор по организационным вопросам Майя, Миликич.

Тема: предварительные данные  наблюдателей по парламентским выборам в  Армении.

Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция представителей союза “Независимый наблюдатель”.

Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция представителя партии «Национальный прогресс», возглавляющей  список партии  Лусине Ароян, Айка  Пайтяна и Айка  Григоряна. Тема: итоги  внеочередных парламентских выборов в  Армении.

 Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция психолога Самвела Худояна, литературоведа Давида Гаспаряна и экс-депутата ВС Азата Аршакяна.Тема: поствыборная Армения, внутриполитическая ситуация.

Сегодня, 10-го декабря, состоится пресс-конференция главы центра Modus vivendi, политолога Ара Папяна. Тема: поствыборная Армения, внутриполитическая ситуация.

В Матенадаране состоится Открытие  3-го Форума «Против  преступления  геноцида».

Выступают: министр ИД РА Зограб Мнацаканян, спецпредставитель Генсека ООН по проблемам предотвращения геноцидов Адам  Дьенг,  спецдокладчик  ООН по вопросам меньшинств Фернан де  Варен, докладчик  по правам человека ПА ОБСЕ  Кириакос Кириаку-Хаджийиан, глава Международной ассоциации геноцидологов Анри Террио и глава  глобального противодействия геноцидам GAAMAC Мо Бликнер. Заседания 10 и 11 декабря – в прямом эфире.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.


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