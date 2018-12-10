Граждане Армении формируют абсолютное революционное большинство в парламенте: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в беседе с журналистами в предвыборном штабе блока «Мой шаг» отказался комментировать результаты выборов, пока ЦИК не подвел окончательные итоги.

«Эффективность парламента связана с результатами. Понятно, что граждане Армении формируют абсолютное революционное большинство в парламенте. Если тенденция сохранится, то не будет необходимости в законодательных поправках, будет также конституционное большинство. Мы все видели, что на выборах не произошло никаких чрезвычайных, по крайней мере, серьезных инцидентов. Это естественно, и мы должны привыкнуть к тому, что после этого на выборах будет так», - как сообщает Арменпресс, сказал Пашинян.

По его словам, многие, в том числе и журналисты, назвали процесс голосования скучным, что, по мнению Пашиняна, является наилучшей оценкой.