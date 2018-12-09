Арарат Мирзоян коснулся вопроса о низком уровне явки на парламентских выборах

Исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян коснулся слухов о низком уровне явки на парламентских выборах.

«Здесь много проблем. На самом деле, участие не является ни низким, ни высоким. Во-вторых, нам нужно знать, из какого количества мы считаем этот процент. В интернете есть многочисленные заявления о том, что количество избирателей в стране меньше, чем принято считать основой для расчетов. В связи с этим, возможно, реальная картина на несколько процентов больше, чем свидетельствуют статистические данные. В-третьих, в свободных демократических обществах не регистрируется высокий процент участия. Таким образом, у медали есть две стороны», - как сообщает

Арменпресс

, сказал Мирзоян.