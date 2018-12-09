Второй президент Армении Роберт Кочарян, который содержится в УИУ “Ереван-Кентрон”, не проголосовал на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 9 декабря. Об этом в беседе с Арменпресс, сказала представитель министерства юстиции Армении Нонна Навикян.

“Роберт Кочарян не принял участия в голосовании”, - сказала она.