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Роберт Кочарян не принял участия в голосовании


Второй президент Армении Роберт Кочарян, который содержится в УИУ “Ереван-Кентрон”, не проголосовал на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 9 декабря. Об этом в беседе с Арменпресс, сказала представитель министерства юстиции Армении Нонна Навикян.

“Роберт Кочарян не принял участия в голосовании”,  - сказала она.




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