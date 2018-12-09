По данным на 14:00 часов, в Гегаркунике проголосовали 25,7 % избирателей

На 155 избирательных участках Гегаркуникской области продолжается голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении.

Как сообщили Арменпресс комиссии и/у 19, 20, 21, по данным на 14:00 часов, из 191.152 имеющих право голоса граждан в голосовании на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении приняли участие 49.117 избирателей или 25,7 % от общего числа.

На и/у 19 из 57.890 имеющих право голоса граждан в голосовании приняли участие 13 тысяч 44избирателей.

На и/у 20 из 52.378имеющих право голоса граждан в голосовании приняли участие 16 тысяч 514избирателей.

На и/у 21 из 80.884имеющих право голоса граждан в голосовании приняли участие 19 тысяч 559избирателей.

Голосование проходит без нарушений и инцидентов. На 11:00 часов никаких жалоб или сигналов не поступало.

ХосровХлгатян