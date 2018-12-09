Полиция дала пояснения относительно неточности на и/у 6/29

В сети появилась информация о неточности в и/списках на и/у 6/29: в вывешенных списках отмечен 1831 избиратель, а зарегистрированных на и/у 1835.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, избирательные списки печатаются в двух экземплярах и предоставляются территориальным комиссиям.один экземпляр вывешивается на и/е, другой хранится у членов комиссии.

«В случае если на и/у приходит не стоящий на учете или пожелавший голосовать по месту проживания избиратель, его данные включаются в и/список после основного перечня лиц – под следующим номером.

На и/у 6/29учтен1831 основной избиратель, и 4 – включенные в список по месту нахождения, итого 1835 человек. Это зафиксировано в журнале, хранящемся в комиссии. Полиция в установленном порядке напечатала и предоставила списки председателю комиссии, а почему на данном участке на видном месте не вывешен список с данными этих 4 избирателей, то это может быть просто упущение комиссии, в связи с чем председатель может дать пояснение», говорится в пояснении полиции.

