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Полиция дала пояснения относительно неточности на и/у 6/29


В сети  появилась информация о неточности в и/списках на  и/у 6/29: в вывешенных списках отмечен 1831 избиратель, а  зарегистрированных на и/у 1835.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, избирательные списки печатаются в  двух экземплярах и предоставляются территориальным комиссиям.один экземпляр вывешивается на  и/е, другой хранится  у членов  комиссии.

«В  случае  если на и/у приходит не стоящий  на  учете или пожелавший голосовать по месту  проживания  избиратель, его данные включаются в  и/список после  основного перечня лиц – под следующим номером.

На  и/у 6/29учтен1831  основной избиратель, и 4 – включенные в список по месту  нахождения, итого 1835 человек. Это зафиксировано в  журнале, хранящемся в комиссии. Полиция  в  установленном порядке  напечатала и предоставила списки председателю комиссии, а  почему  на данном участке  на  видном месте  не  вывешен список  с  данными этих 4  избирателей, то это может быть просто упущение комиссии, в связи с чем председатель может дать пояснение», говорится  в  пояснении полиции.
 




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