Мануел Петросян пока второй на шахматном турнире в Риме

Представитель Армении Мануел Петросян продолжает выступления на шахматном турнире в Риме.

Как передает Арменпресс, в 7 туре Петросян встретился с Дмитрием Коларсом (Германия). Партия окончилась вничью.

Другой представитель РА Ваге Багдасарян проиграл, а Тигран Арутюнян сыграл вничью. После 7 тура Мануел Петросян занимает вторую строчку таблицы, набрав 5.5 очков.

Лидирует Джимми Сантос (6 очков).

Игрокам осталось два тура.