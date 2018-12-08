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Мануел Петросян пока второй на шахматном турнире в Риме


Представитель Армении Мануел Петросян продолжает выступления на шахматном турнире  в  Риме.

Как  передает Арменпресс, в  7 туре  Петросян встретился с Дмитрием Коларсом (Германия).  Партия  окончилась вничью.

Другой  представитель РА Ваге  Багдасарян проиграл, а Тигран Арутюнян сыграл вничью. После  7 тура  Мануел Петросян занимает вторую строчку таблицы, набрав 5.5 очков.

Лидирует Джимми Сантос (6 очков).

Игрокам осталось два тура.

 




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