Мануел Петросян пока второй на шахматном турнире в Риме
Представитель Армении Мануел Петросян продолжает выступления на шахматном турнире в Риме.
Как передает Арменпресс, в 7 туре Петросян встретился с Дмитрием Коларсом (Германия). Партия окончилась вничью.
Другой представитель РА Ваге Багдасарян проиграл, а Тигран Арутюнян сыграл вничью. После 7 тура Мануел Петросян занимает вторую строчку таблицы, набрав 5.5 очков.
Лидирует Джимми Сантос (6 очков).
Игрокам осталось два тура.
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