Европейские индексы - 07-12-18

МОСКВА, 8 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.21% и составил 10788.09 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.68% и составил 4813.13 пункта, британский FTSE вырос на 1.10% и составил 6778.11 пункта, а российский RTSI вырос на 2.10% и составил 1157.94 пункта.